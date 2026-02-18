Gazzetta: “La priorità è salvarsi. Ecco cosa pensa la Fiorentina della Conference”

La Fiorentina questa settimana è alle prese con due competizioni per le quali scenderanno in campo due formazioni diverse. La priorità rimane la salvezza, ma la volontà del club è quella di proseguire il percorso in Conference League.
Per questo Vanoli ha intenzione di coinvolgere l'intera rosa tra la partita contro lo Jagiellonia e quella contro il Pisa per gestire le energie fisiche e mentali. Per coloro che solitamente hanno meno spazio sarà una prova di maturità la sfida in Polonia. Il proseguimento in Europa passa da loro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
