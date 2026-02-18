Giovedì alle ore 21 la Fiorentina sarà impegnata in Polonia in contro lo Jagiellonia (PROBABILE FORMAZIONE). Il Corriere Fiorentino sottolinea come la partita di Conference League sia sì importante, ma non certo la priorità visto che in campionato la squadra di Paolo Vanoli si deve conquistare la salvezza. Ecco quanto si legge:
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: gara in Polonia da gestire con cautela. La priorità è il Pisa
Con le gambe in Polonia ma con un occhio (forse anche due) a lunedì prossimo quando, al Franchi, si presenterà il Pisa. Difficile far finta di nulla e, anche se a parole nessuno probabilmente lo ammetterà mai, non ci vuol molto a capire quale sia in questo momento la priorità di Paolo Vanoli e di tutta la Fiorentina. Conta salvarsi. Il resto, e quindi la Conference, non sarà magari un fastidio ma di sicuro è un impegno da gestire con la massima cautela possibile, sprecando meno che si può e azzerando il minimo i rischi. E se su alcuni aspetti non si può intervenire (viaggi, sbalzi di temperature, tempi strettissimi per il riposo) se non organizzando e gestendo al meglio ogni dettaglio su altri, al contrario, si può incidere eccome. Il riferimento è al turnover e a scelte che il mister farà tenendo ben presente nelle sue riflessioni il derby che può valere mezza stagione. Anche perché, al contrario di quanto successo per larghi tratti di questa stagione, ben presto l’infermeria sarà vuota.
