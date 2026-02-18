Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: niente Polonia, Gudmundsson potrebbe restare a Firenze. Obiettivo Pisa

Corriere Fiorentino

Cor. Fio: niente Polonia, Gudmundsson potrebbe restare a Firenze. Obiettivo Pisa

Gudmundsson
E' più che probabile che gli venga risparmiata la trasferta in Polonia, lasciandolo lavorare al Viola Park in un clima e con strutture sicuramente più adeguate
Redazione VN

Nell'articolo in cui vengono riportate alcune dichiarazioni di Daniele Rugani  nel corso della conferenza stampa di presentazione, il Corriere Fiorentino scrive brevemente anche di Albert Gudmundsson. L’islandese, si legge, sta facendo di tutto per essere a disposizione per il derby di lunedì. Non a caso è più che probabile che gli venga risparmiata la trasferta in Polonia, lasciandolo lavorare al Viola Park in un clima e con strutture sicuramente più adeguate. Esserci, è questo il suo obiettivo. Da titolare, o (almeno) in panchina. Ben sapendo che per fortuna gli altri rinforzi, leggasi Solomon (soprattutto) e Harrison, stanno già dimostrando di poter essere molto ma molto utili.

Leggi anche
Cor. Fio: gara in Polonia da gestire con cautela. La priorità è il Pisa
CorSport: “Pisa, dentro o fuori al Franchi. Hiljemark vuole vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA