Cor. Fio: niente Polonia, Gudmundsson potrebbe restare a Firenze. Obiettivo Pisa

Nell'articolo in cui vengono riportate alcune dichiarazioni di Daniele Rugani nel corso della conferenza stampa di presentazione, il Corriere Fiorentino scrive brevemente anche di Albert Gudmundsson. L’islandese, si legge, sta facendo di tutto per essere a disposizione per il derby di lunedì. Non a caso è più che probabile che gli venga risparmiata la trasferta in Polonia, lasciandolo lavorare al Viola Park in un clima e con strutture sicuramente più adeguate. Esserci, è questo il suo obiettivo. Da titolare, o (almeno) in panchina. Ben sapendo che per fortuna gli altri rinforzi, leggasi Solomon (soprattutto) e Harrison, stanno già dimostrando di poter essere molto ma molto utili.