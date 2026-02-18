In Polonia c’è il grande freddo: indumenti termici e calzamaglie per i giocatori

Sarà una vera e propria trappola di ghiaccio quella con cui avrà a che fare la Fiorentina domani sera per la gara di Conference League contro lo Jagiellonia. Come scrive, infatti, La Nazione quello sta interessando da mesi la Polonia è uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni. E tra l'altro la latitudine di Bialystok, la città in cui giocherà la squadra viola, è la stessa di quella di Copenaghen. La situazione climatica è migliorata visto che nelle scorse settimane le temperature erano scese fino a -25 gradi, ma in ogni caso il termometro non andrà mai sopra lo zero. Tra oggi e domani, infatti, sono attese gelate sia di mattina che di notte con rischio neve e tra i -10 e i -5 gradi di media giornaliera. Per questi motivi legati al freddo, i magazzinieri della Fiorentina doteranno ciascun giocatore di indumenti termici e calzamaglie (oltre ai classici cappotti e plaid da indossare in panchina), ma anche a livello di alimentazione ci sarà un occhio di riguardo. L'obiettivo è quello di sottoporre il meno possibile allo stress fisico i calciatori, in modo da poter riprendere poi la preparazione della gara contro il Pisa da venerdì in maniera naturale.