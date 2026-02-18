Di Chiara e Malusci in coro: “Fiorentina, non snobbare la Conference League”

Parlano i due ex viola presenti nella stagione 1989-90, quella del tredicesimo posto in Serie A e della finale di Coppa Uefa contro la Juventus

La Conference League è un'opportunità o un fastidio? In sostanza: prendere o lasciare? Se lo chiede il Corriere Fiorentino che, a tal proposito, ha intervistato due ex viola che vestirono la maglia della Fiorentina nel 1989-90, la stagione del tredicesimo posto in classifica (+ 1 sulla zona rossa) in Serie A e della finale di Coppa Uefa persa contro la Juventus.