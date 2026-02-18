Gazzetta: “Contro lo Jagiellonia pronto il turnover. L’interrogativo di Vanoli”

Paolo Vanoli prepara un ampio turnover in vista della sfida di giovedì in Polonia contro lo Jagiellonia. In attacco spazio a Roberto Piccoli per far rifiatare Kean. Mandragora a guidare il centrocampo data la squalifica in Serie A.
La Gazzetta dello Sport
Paolo Vanoli ha un unico interrogativo di formazione per la gara di giovedì
Fabbian avrà l'occasione di mettersi in mostra al posto di Brescianini, fuori dalla lista Uefa. Fazzini invece prenderà il posto di Gudmundsson che vuole rientrare al meglio dall'infortunio alla caviglia. Come riporta da La Gazzetta dello Sport il vero interrogativo riguarda Gosens, in panchina contro il Como.
