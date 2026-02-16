Gosens: “Ho voglia di vincere sempre, ma va gestita. Il nonno era il mio idolo”

Il terzino della Fiorentina, Robin Gosens, ha parlato ai microfoni del club. Queste le sue parole:
Le parole dell'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ai microfoni del club durante la seconda puntata di "A luci spente"
Più tieni le cose dentro, più diventano pesanti e gravi. Sono convinto che mi ha portato qui questa voglia di arrivare, questa voglia di vincere sempre. Però va gestita, purtroppo. I miei nonni sono stati fondamentali. Avevo l'idea di entrare in polizia, perché il nonno era il mio idolo e volevo fare lo stesso lavoro come lui. Sognare è giusto, fatelo bambini. Dopo questa carriera cosa succede? Una volta finito cadi nel vuoto. Mia moglie mi dice sempre che praticamente sono un terzo figlio, perché gioco con loro. Quando sono con i miei bambini ho tutto. Io non voglio dare a loro la sensazione che devono per forza diventare calciatori. Una mia grande debolezza è che esagero con i pensieri. Ho sposato una donna che ha sposato un ragazzo normale e non un calciatore. Più che altro siamo migliori amici e secondo me questa è una base molto importante.
