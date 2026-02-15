Lo storico agente di calciatori Claudio Pasqualin a tuttomercatoweb.com ha parlato anche di Fiorentina. Ecco il suo commento:
Pasqualin: “La Fiorentina non può retrocedere, ma deve dimostrarlo sul campo”
Per il noto procuratore i viola non possono e non devono perdere la categoria per blasone, forza della rosa e storia
Quella contro il Como è stata una vittoria importantissima, necessaria. Servivano i tre punti e sono arrivati. La Fiorentina non può e non deve retrocedere, per blasone, storia, valore del proprio organico. Non scherziamo. Poi, certo, se sei più forte dei tuoi avversari, lo devi dimostrare sempre sul campo. In casa dei lanieri lo ha fatto, se vuole raggiungere l'obiettivo quanto prima deve continuare su questa strada.
