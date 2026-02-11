Il portiere del Como Jean Butez ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il passaggio del turno in coppa Italia dei lariani a discapito del Napoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Como, Butez: “Adesso iniziano le gare importanti. La Fiorentina è la prima”
news viola
Como, Butez: “Adesso iniziano le gare importanti. La Fiorentina è la prima”
Le parole del portiere dei lariani dopo il passaggio del turno
Sono contento per il passaggio del turno, adesso ci attendono partite importanti in campionato, a cominciare dalla prossima contro la Fiorentina. La semifinale con l'Inter rappresenta una grande occasione per noi, una sfida in cui proveremo prima di tutto a divertirci e a fare qualcosa di speciale per la società e per i tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA