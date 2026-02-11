Viola News
Como, Butez: “Adesso iniziano le gare importanti. La Fiorentina è la prima”

Le parole del portiere dei lariani dopo il passaggio del turno
Il portiere del Como Jean Butez ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il passaggio del turno in coppa Italia dei lariani a discapito del Napoli:

Sono contento per il passaggio del turno, adesso ci attendono partite importanti in campionato, a cominciare dalla prossima contro la Fiorentina. La semifinale con l'Inter rappresenta una grande occasione per noi, una sfida in cui proveremo prima di tutto a divertirci e a fare qualcosa di speciale per la società e per i tifosi.

