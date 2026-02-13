Bertoni: “Fiorentina, la salvezza è possibile. Vanoli? Ha poche colpe”

Daniel Bertoni analizza il momento della Fiorentina: “Salvezza possibile. Vanoli ha poche colpe, Kean e De Gea calano perché cala il gruppo”.

Redazione VN 13 febbraio - 10:56

L’ex campione del mondo con l’Argentina nel 1978 ed ex viola Daniel Bertoni, intervenuto ai microfoni di SuperNews, ha analizzato il momento della Fiorentina e il lavoro di Vanoli, soffermandosi anche sul rendimento di Kean e De Gea.

Bertoni, la Fiorentina resta invischiata nella zona calda. Quanto pesa la responsabilità di Vanoli in questa situazione?“La Fiorentina sta vivendo un momento complicato, ma secondo me alla fine riuscirà a salvarsi. Certo, serviranno sacrifici e grande compattezza, perché le partite adesso diventano tutte decisive. Con il Torino era uno scontro diretto e andava sfruttato meglio. Vanoli? Io credo abbia responsabilità limitate. La rosa non l’ha costruita lui e quando erediti un gruppo pensato da altri non è semplice incidere subito. Forse deve ancora trovare la formula tattica più adatta per valorizzare tutti, ma vedo una squadra in difficoltà generale. Non parlerei di colpe evidenti dell’allenatore”.

La permanenza in Serie A passa anche dal rendimento di Kean e De Gea, che però stanno incidendo meno rispetto alla scorsa stagione. Come se lo spiega?“Il calcio è collettivo: due giocatori non possono trascinare da soli una squadra. Kean l’anno scorso segnava con continuità, De Gea faceva interventi decisivi, ma il contesto funzionava meglio. Se oggi rendono meno è perché rende meno tutto il gruppo. Manca equilibrio e probabilmente anche qualche accorgimento tattico che li metta nelle condizioni ideali per esprimersi. Quando la squadra gira, i singoli emergono. Quando il meccanismo si inceppa, calano tutti”.