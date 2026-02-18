Viola News
Repubblica: “Rugani porta esperienza in una difesa che è tra le peggiori di A”

L'esperienza di Daniele Rugani in uno spogliatoio che lotta per la salvezza
Redazione VN

Con Daniele Rugani la Fiorentina aggiunge l'esperienza di chi ha vissuto grandi spogliatoi e grandi palcoscenici per la lotta salvezza. Dopo le varie sedute di lavoro a parte per recuperare dall'infortunio il difensore è pronto a scendere in campo. Lo vedremo tra i convocati di lunedì per la sfida delicata contro il Pisa. Per lui un ritorno a casa visto che è partito nel Ponte a Moriano, in provincia di Lucca e cresciuto a Empoli, dove ha debuttato in serie A.

Un tassello importante per una difesa che è tra le peggiori in Serie A: "Sono tra i più grandi in squadra e porterò quello che è il mio essere, quello che mi ha portato a essere il giocatore che sono oggi: professionalità, impegno massimo e una serie di valori che vanno oltre il terreno di gioco che però sono importanti per fare la squadra. Per me difendere è un piacere, è un qualcosa che ho dentro e sono un difensore che bada al sodo. La differenza tra vincere e non vincere la fa la difesa". Lo riporta La Repubblica.

 

