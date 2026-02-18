Repubblica: “Rugani porta esperienza in una difesa che è tra le peggiori di A”

Con Daniele Rugani la Fiorentina aggiunge l'esperienza di chi ha vissuto grandi spogliatoi e grandi palcoscenici per la lotta salvezza. Dopo le varie sedute di lavoro a parte per recuperare dall'infortunio il difensore è pronto a scendere in campo. Lo vedremo tra i convocati di lunedì per la sfida delicata contro il Pisa. Per lui un ritorno a casa visto che è partito nel Ponte a Moriano, in provincia di Lucca e cresciuto a Empoli, dove ha debuttato in serie A.

Un tassello importante per una difesa che è tra le peggiori in Serie A: "Sono tra i più grandi in squadra e porterò quello che è il mio essere, quello che mi ha portato a essere il giocatore che sono oggi: professionalità, impegno massimo e una serie di valori che vanno oltre il terreno di gioco che però sono importanti per fare la squadra. Per me difendere è un piacere, è un qualcosa che ho dentro e sono un difensore che bada al sodo. La differenza tra vincere e non vincere la fa la difesa". Lo riporta La Repubblica.