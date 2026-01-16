Marchini: “La salvezza è la priorità. Solomon domenica potrebbe partire titolare”

Giampaolo Marchini, ospite oggi a Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato così riguardo alla situazione viola prima della sfida di domenica al Dall'Ara:
Io penso prima alla salvezza, poi alla Conference. Anche Italiano ha detto che ieri il Bologna è tornato a giocare, ma noi siamo confortati dal fatto che anche la Fiorentina abbia iniziato ad avere un'idea, un'identità più convincente. Il problema era trovare la continuità, quella che ha trovato per esempio Fagioli. La partita è difficile ma ho qualche sprazzo di ottimismo, anche dopo aver visto quella contro il Milan, dove abbiamo fatto un secondo tempo molto buono. Mi auguro che questa continuità arrivi a durare tutti i 90'.
Sulle mosse di mercato...—
Bisogna cercare profili che combaciano con le necessità della squadra... Harrison non so se è pronto. Solomon non è indifferente, sembra avere tanta qualità ma pecca per minutaggio nelle gambe. Può far comodo quando serve uno sprint in più all'interno del campo. Non sono convinto che partirà dalla panchina, forse lo vedremo dal 1' al posto di Parisi...
Il nuovo ds—
L'arrivo di Paratici funge da spartiacque tra due modi di interpretare il calcio, quello a cui siamo stati abituati finora e quello che verrà.
