Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle squadre invischiate nella lotta salvezza:
Longhi: “Fiorentina superiore alle altre. Non dovrà lottare fino alla fine”
A Genoa si vede il lavoro di De Rossi. La partita a San Siro è stata particolare, ma l'ultima vittoria fa ben sperare per quello che riguarda una permanenza del Grifone in Serie A. Sono convinto che ce la farà. Le altre squadre provano a giocare a calcio. Una squadra decisamente superiore alle altre è la Fiorentina, le altre sono convinto che saranno costrette a sudarsela fino alla fine. E' ancora messa male, ma ha le potenzialità per tornare su tranquillamente, l'ha dimostrato contro il Milan.
