Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Monti: "Servono due innesti sul mercato. Paratici? Ha già inciso sui giocatori"
Mi sembra che si stiano muovendo bene. Il nome di Fabbian non mi sembra male, sono abbastanza contento. Non deve arrivare Baldanzi, c'è Fazzini. Se posso mi tengo lui. Manca un centrocampista, uno di quelli che può fare differenza, e un difensore. Gatti? Perché no, alla Juventus ha fatto partite importanti ma lo vedo tanto legato ai bianconeri.
Paratici—
Sono sicuro che lui si sta muovendo da tempo con i calciatori. Ha inciso sulla testa dei giocatori, avrà fatto qualche telefonata a coloro su cui vuole puntare: Gosens, De Gea, Fagioli...
Il campionato—
Penso che la Fiorentina possa fare 25 punti. Con la squadra che ha sarebbe una cosa normale. Ho fiducia vedendo quello fatto ultimamente. Poi se perdi a Bologna ci può stare, ma li riprendo contro il Cagliari.
