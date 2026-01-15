Benedetto Ferrara, giornalista de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di alcuni temi caldi in casa viola:
Ferrara: "Con Fortini è stato commesso un errore. Il mio pensiero sul mercato"
Ferrara: "Con Fortini è stato commesso un errore. Il mio pensiero sul mercato"
Il commento di Benedetto Ferrara sul mercato di gennaio della Fiorentina
Quello di Fortini è un caso singolare: un ragazzo giovane, di talento che deve fare esperienza. L'errore è stato commesso. Mi dispiacerebbe vederlo andare via come è successo con Kayode. Spero sappiano cosa stanno facendo. Una proiezione di 2/3 anni la puoi fare. Bisogna capire cosa c'è dietro, quali segnali ha avuto il procuratore. I giocatori cresciuti nella cantera è sempre bene tenerceli un bel po'.
Il mercato—
A gennaio è difficile prendere quelli che giocano sempre e bene. Solomon non lo conosco benissimo, è il giocatore che volevamo: entra dentro e cambia tutto dal punto di vista tattico. Brescianini piaceva quando andò all'Atalanta, è fisico e fa gol. Abbiamo mezzale di inserimento. Lo vedo in un centrocampo a tre. Questi acquisti hanno giocato poco, per questo sono sul mercato però hai voglia di dimostrare chi sei. Comunque non puoi smantellare una squadre e non penso che in società l'abbiano mai pensato. Devi riallineare lo spogliatoio a un percorso.
Sul momento e Vanoli—
Abbiamo rivisto il gioco che al Franchi mancava da un pezzo. Una gioia aver ritrovato Fagioli. Si cercava di capire cosa stava accadendo, erano tutti impauriti. Fortunatamente si sta ricostruendo tutto. Ho fiducia. Non sono un vanolista, ma ci sta mettendo un impegno pazzesco, dice la verità in conferenza stampa. Si vede che somatizza, è una cosa bella, è un messaggio che si da: non si può mollare.
