Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato della lotta salvezza e delle mosse di mercato della squadra viola:
Bocci: “Non cambierei troppo, Fagioli ha svoltato la squadra. Fortini? Vi dico”
Il Pisa ha preso un attaccante al posto di Nzola, aveva necessità. Tutte le squadre lottano e fanno punti. Lo sanno alla Fiorentina che è così, non sarà una corsa corta. Ma non si devono scoraggiare se arriverà un passo falso, l'importante è la continuità. Dal Verona in avanti, nelle ultime sei partite, dal momento in cui Fagioli ha preso in mano il centrocampo la squadra ha mostrato progressi. A Parma era giusto il pari, Piccoli ha sbagliato un gol che non l'ho visto da nessuno in Serie A. L'importante è smuovere la classifica.
Cambio di rotta—
Vanoli sulla fascia non ha voluto spiegare niente perché è una cosa da spogliatoio, evidentemente era successo qualcosa. L'altro fattore era la preparazione fisica. E la ritrovata condizione di Fagioli, Gudmundsson e altri. Sono fattori che hanno riportato la Fiorentina in linea di galleggiamento.
Il mercato—
Starei attento a cambiare tanto, questa squadra ha dei valori. Non darei Fazzini per Fabbian, Gudmundsson per Baldanzi. I giocatori più forti ti devono aiutare, anche se fin qui l'hanno fatto poco. Serve rendere la rosa omogenea per la volontà dell'allenatore, come stanno facendo.
Fortini—
Non si può arrivare ora a parlare del rinnovo di Fortini. Anche all'estero te l'hanno chiesto. Richiesta Juve? Spalletti non ama Gatti ma con Rugani c'è una differenza di valore economico. Non è la stessa trattativa. Gatti ha fisicità e fa gol, ci potrebbe servire. Se non rinnova c'è poco da fare, ma non lo cederei. Se non rinnova perché il suo procuratore non parla con Paratici fossi Fortini interverrei. Nelle grandi squadra alcuni giocatori si perdono.
