Sandro Sabatini, noto giornalista, ha espresso la propria opinione sui temi caldi in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini: “Fiorentina come l’Inter, ecco perché. Il cambio c’entra con De Gea”
news viola
Sabatini: “Fiorentina come l’Inter, ecco perché. Il cambio c’entra con De Gea”
Il commento di Sandro Sabatini sul momento della Fiorentina
Da 3/4 partite è un'altra squadra. Il secondo tempo contro il Milan è stato buonissimo. Faccio un paragone: la Fiorentina è l'Inter nella corsa salvezza. La Fiorentina è più forte delle altre. Fagioli è un giocatore come ce ne sono pochi, con qualità. Nelle ultime partite si è rivisto. Pioli non sa bene dove metterlo, ma doveva essere messo in regia a far girare la squadra. C'è stato un cambio di passo con la leadership di De Gea. Mi sembra che abbia raccolto attorno a sé anche giocatori che non vedevano l'ora di essere guidati. Da quando De Gea ha la fascia da capitano c'è un'armonia fondamentale per andare a caccia dei risultati.
La preparazione fisica—
Pioli ha cambiato la staff, evidentemente non c'è stata sintonia. Sembra che l'idea della preparazione atletica fosse: questa squadra deve volare a marzo, tanto a marzo ci si arriva. E' difficile fare una ricostruzione senza una testimonianza diretta, sono voci che raccogliamo. Il resoconto della stagione arriverà alla fine.
Paratici—
E' un grande professionista. Quando chiamerà per contro della Fiorentina si riscontrerà con una realtà per lui diversa. Ma sa come muoversi. Avrà la concorrenza di Marotta con il quale non ha avuto un epilogo felicissimo per la questione Ronaldo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA