Cataldi: “A Firenze guardavo i derby con Bove. Kean è incredibile”

"Quando ero a Firenze ho visto tutte le gare della Lazio che potevo , anche quando eravamo in spogliatoio con il telefono. Sicuramente i quarti con il Bodo sono state quelle che mi hanno segnato di più, mi è dispiaciuto per i compagni che ho sentito tutto l’anno. Anche i derby li ho vissuti in maniera caotica, li ho visti insieme a Edo (Bove, ndr)”

Kean-Immobile: "Il paragone Kean-Immobile è complicato, Ciro ha fatto 8/10 anni a livelli importantissimi, era incredibile in fatto di gol e di continuità. Ha vinto una Scarpa d’Oro in un’epoca con giocatori incredibili. Kean credo sia un giocatore incredibile, ha potenzialità atletiche impressionanti. L’anno scorso ha fatto un campionato importante, è un giocatore forte, Ripetersi è difficile ma ha tutte le qualità per poterlo fare”.