Malusci: “Ecco la priorità sul mercato. Il mio consiglio per Comuzzo”

"La Fiorentina deve essere brava a sfruttare il momento no del Bologna, dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni. Ultimamente abbiamo giocato bene, anche se abbiamo regalato due primi tempi, Lazio e Milan. Vanoli ha preso scelte pesanti, Ranieri in panca per esempio. Gudmundsson gioca meglio lì, si sacrifica, e Fagioli è ritrovato con questo modulo, nel 3-5-2 non aveva molte possibilità. Per come arrivati, quelli contro il Milan sono due punti persi, però è anche vero che Pulisic ha sbagliato due gol. Per questo lo considero un pari giusto. Ora stiamo vedendo delle cose diverse, prima erano solo pallonate. Vedo Mandragora e Ndour fuori dal gioco, forse un po' oscurati da Fagioli. Servono altri innesti a centrocampo. Non capisco una cosa, perchè chiamare la Roma per Baldanzi se hai Fazzini? Fabbian mi piace, lo vedrei bene alla Fiorentina. La priorità deve essere il centrocampo, in difesa si può cercare un'occasione."