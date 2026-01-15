Cecchi: “Kean non è un problema, ma la soluzione. Il 4-2-3-1 non mi convince”

"Kean non è un problema, è la soluzione ai problemi. Per me è il miglior attaccante italiano in circolazione. La mpartita di Bologna è difficilissima, ma non è impossibile fare risultato. Qualcosa è cambiato nella Fiorentina. Nella squadra è cambiata la testa, Fagioli giocava nello stesso ruolo con Pioli. Nel gruppo è scattato qualcosa, dopo reggio Emilia. Contro il Milan si è vista una squadra che gioca da squadra. Kean anche quando la squadra era in difficoltà, spesso il 6 lo prendeva, non esiste un problema Kean. Quest'anno anche per lui sono cambiate le cose, deve entrare nell'ottica del noi.