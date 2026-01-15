Galbiati: “Contro il Cagliari vietato perdere. Harrison? In Premier un altro ritmo”

Viola News
Roberto Galbiati sul miglioramento della Fiorentina e il possibile nuovo acquisto
L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, si è espresso sul momento della Fiorentina: "Stiamo migliorando, serve continuità. E' possibile se migliora la testa, ma è accaduto ancora prima grazie al sistema di gioco, il 4-3-3, che ha portato alcuni giocatori a ritrovarsi, da Pongracic a Comuzzo. Fagioli è stato bravo a riprendersi anche dal punto di vista mentale. Se perdiamo a Bologna ci sta, non possiamo però non vincere col Cagliari in casa, contro le dirette concorrenti non ci sono tre punti in palio, ma sei".

L'ex viola ha poi continuato ai microfoni di Lady Radio sul possibile nuovo acquisto Harrison: "Ha giocato poco ma negli anni al Leeds è stato importante: è un giocatore interessante e vedo che la Fiorentina ora prende molto dall'Inghilterra, con calciatori di un certo tipo. Non è neanche vecchio, ha 29 anni e in Inghilterra c’è un altro ritmo, l’aspetto fisico è importante, vanno il doppio. I tanti allenatori diversi in Premier negli ultimi anni hanno dato un’impronta nuova ai calciatori, perfezionandoli. E' sbagliato parlare di calcio inglese, la Premier è internazionale".

