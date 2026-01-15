Galbiati: “Contro il Cagliari vietato perdere. Harrison? In Premier un altro ritmo”

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati , si è espresso sul momento della Fiorentina: "Stiamo migliorando, serve continuità. E' possibile se migliora la testa, ma è accaduto ancora prima grazie al sistema di gioco, il 4-3-3, che ha portato alcuni giocatori a ritrovarsi, da Pongracic a Comuzzo. Fagioli è stato bravo a riprendersi anche dal punto di vista mentale. Se perdiamo a Bologna ci sta, non possiamo però non vincere col Cagliari in casa , contro le dirette concorrenti non ci sono tre punti in palio, ma sei".

L'ex viola ha poi continuato ai microfoni di Lady Radio sul possibile nuovo acquisto Harrison: "Ha giocato poco ma negli anni al Leeds è stato importante: è un giocatore interessante e vedo che la Fiorentina ora prende molto dall'Inghilterra, con calciatori di un certo tipo. Non è neanche vecchio, ha 29 anni e in Inghilterra c’è un altro ritmo, l’aspetto fisico è importante, vanno il doppio. I tanti allenatori diversi in Premier negli ultimi anni hanno dato un’impronta nuova ai calciatori, perfezionandoli. E' sbagliato parlare di calcio inglese, la Premier è internazionale".