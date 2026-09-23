Il commento di Giampaolo Marchini a Radio Bruno: la prestazione contro il Napoli e il punto sui prossimi impegni della Fiorentina di Vanoli
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Il giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi sugli aspetti tattici da correggere nel reparto arretrato, sulle scelte di Paolo Vanoli a centrocampo e sul cambio di mentalità registrato nelle ultime prestazioni.
La fase difensiva e la gestione dei giovani
Marchini ha individuato nella stabilità difensiva la priorità del lavoro dello staff tecnico:
Il posizionamento e le distanze tra i reparti sono gli aspetti mancati di più nelle ultime uscite, al netto dei progressi generali. L'errore commesso contro il Napoli è di stampo scolastico: per la Fiorentina è fondamentale abbassare il coefficiente di gol subiti. Oltre al recupero della condizione fisica dei singoli, la fase difensiva resta l'elemento finito sotto la lente d'ingrandimento.
Sulla continuità d'impiego di Ndour a centrocampo, Marchini ha offerto una chiave di lettura chiara:
Nelle scelte di Vanoli c'è la necessità di dare priorità a chi offre garanzie nell'immediato. Ndour e Fagioli conoscono già l'ambiente e la richiesta del tecnico, rendendo più rapida l'assimilazione delle nuove direttive
Un calendario impegnativo e il cambio di passo mentale
Guardando ai prossimi impegni in campionato, il giornalista ha sottolineato la crescita del gruppo e la diversa percezione dell'ambiente:
Ci attende un ciclo probante con sfide contro Genoa, Como, Inter, Juventus e Sassuolo. Oggi, però, l'approccio mentale è cambiato. Dopo le ultime prestazioni c'è la consapevolezza di potersela giocare a viso aperto contro chiunque.
In chiusura, Marchini ha evidenziato il valore complessivo della rosa viola:
La prestazione contro il Napoli ha dimostrato che la Fiorentina può competere anche con avversari sulla carta superiori. Rispetto alla scorsa stagione la squadra dispone di maggiore qualità, talento e persino di una sana sfacciataggine giovanile. La squadra ha fame e voglia di fare la partita: contro il Napoli ha giocato alla pari e, se avesse ottenuto un risultato diverso, non ci sarebbe stato nulla da eccepire.
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