Giampaolo Marchini è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport, per esprimersi sui nuovi arrivi della Fiorentina e la partita di sabato al Franchi contro il Cagliari.
Marchini: “Fabbian aggiunta importante. Col Cagliari è scontro diretto”
Le parole di Giampaolo Marchini al Pentasport di oggi.
Fabbian giocatore molto interessante, anche in ottica Nazionale. Si dovrà inserire ma è un'aggiunta che va a sostituire un giocatore come Sohm che ha reso al di sotto delle aspettative, come Nicolussi Caviglia, dal quale sono rimasto molto deluso perché mi aspettavo tanto. Non lo cederei comunque perché non ho effettivamente un vice Fagioli.
In vista del Cagliari—
La Fiorentina ha giocato le ultime partite con squadre che in teoria le sono superiori, ma è stata brava ad interpretarle. Col Cagliari mi aspetto una gara più chiusa, che la viola può sfruttare per mostrare di essere uscita dal tunnel. Brutto da sentir dire ma è uno scontro diretto, quindi entrambe lotteranno al massimo per vincere.
