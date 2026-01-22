Malusci: “Viola non ancora guarita; ma pronta a giocarsela sui tre fronti”

Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport e si è così espresso per quanto riguarda il progressivo miglioramento della Fiorentina.
Sono stato critico nei momenti difficili, ma ho sempre chiesto di stare vicino alla squadra. Poi è scattato qualcosa di positivo e la squadra ha iniziato a giocare e di conseguenza, a portare qualche punto a casa. Sono convinto che la Fiorentina non sia ancora guarita, ma la strada è quella giusta: mettendo qualche pedina a posto, i giocatori chiave iniziano a rendere, vedi Fagioli. Anche Pongracic e Comuzzo devono migliorare molto sull'attenzione, come deve stare più concentrata la squadra negli ultimi 10' di partita.
Sulle novità di mercato—
Fabbian mi piace tantissimo. Abbiamo discusso tanto sul centrocampo, la Fiorentina ci ha messo mano prendendo lui e Brescianini. Sono entrambi molto fisici e competenti nell'occupare l'area avversaria. Sono simili ma Fabbian è molto bravo nel gioco aereo, come abbiamo visto a Bologna proprio contro di noi. Penso che continuerà a vigere il 4-3-3 anche se, per forza di cose, qualcuno rimarrà fuori.
Su quali competizioni puntare?—
Un mese fa, per la situazione che avevamo, avrei detto di pensare solo alla classifica e a rimanere in Serie A, adesso vorrei vedere i giocatori che se la giocano su tutti e tre i fronti.
