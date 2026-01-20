Filippo Galli, ex difensore e dirigente di lungo corso, ha parlato a Radio Bruno:
F. Galli: “Brescianini? Mette l’anima in campo. Ecco cosa gli auguro”
E' sempre più difficile, ci sono dinamiche interne al mondo del calcio che va verso il player trading. Brescianini è sempre stato un giocatore di temperamento, che mette l'anima in tutte le fasi del gioco. Gli auguro di crescere a Firenze, prima la salvezza e poi tutto il resto.
