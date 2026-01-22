Oggi Giacomo Banchelli, ex Cagliari e Fiorentina (con la quale debuttò a 16 anni in Serie A), ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, spiegando tutte le sensazioni di Fiorentina - Cagliari che si giocherà sabato al Franchi.
Banchelli: “Preferisco Kean infortunato a Piccoli. Fazzini è non pronto”
Vi proponiamo le dichiarazioni di Giacomo Banchelli, ex viola e Cagliari, al Pentasport di oggi.
Sarà la prima partita senza Commisso allo stadio, l'atmosfera sarà triste... poi loro arrivano carichi dalla vittoria contro la Juventus. Il loro obiettivo è la salvezza, puntano sugli scontri diretti.
Sull'attacco viola—
Kean l'anno scorso ha avuto il suo momento, ma è comunque un giocatore che, se sta bene, può giocare tranquillamente nelle squadre in cima alla classifica. A Piccoli, preferisco addirittura un Kean infortunato: è troppo forte anche quando non fa gol. Piccoli ha bisogno di continuità, ma non è esplosivo come Kean, è più macchinoso.
I nuovi arrivati—
Fabbian si inserisce bene ed è molto forte di testa. Uno come Brescianini serviva a centrocampo. Loro due con Fagioli, vanno a costruire un bel reparto. Fazzini è un ottimo giocatore ma in questo momento serve gente più pronta e più esperta, dipende anche da come vuole giocare il mister...
