Cois: “I trofei cambiano tutto. Questa Fiorentina deve tornare a giocare le finali”

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina sul momento della squadra allenata dal "conosciuto" Paolo Vanoli
Sandro Cois, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha espresso un giudizio chiaro e positivo sul percorso recente della Fiorentina, soffermandosi sull’importanza dei risultati, della continuità progettuale e sulla figura dell’allenatore viola.

“I trofei cambiano tutto. Io ho avuto la fortuna di vincerne tre a Firenze e poi diventa fondamentale vincere qualcosa. Però rimane il fatto che hai fatto delle finali importanti: questo significa che il progetto deve andare avanti.”

L’ex centrocampista sottolinea come le finali raggiunte non vadano sminuite, ma rappresentino una base solida da cui ripartire: “Devi riarrivare a quelle finali e, per arrivarci, devi avere la forza della società dietro. È fondamentale che il club sostenga il percorso, perché certi traguardi non si raggiungono per caso.”

Poi un passaggio sulla situazione di classifica e sulle prospettive della squadra: “Secondo me, e questo è un mio pensiero, la Fiorentina presto si leverà dalla zona retrocessione. Ha un allenatore molto, molto bravo.”

Parole di grande stima anche per il tecnico viola: “Paolo Vanoli è un grande professionista, lo conosco bene. È un allenatore preparato e credo che si possa e si debba ripartire anche da lui.”

Infine, una valutazione complessiva sul ciclo recente della Fiorentina: “Non male, direi, il percorso della Fiorentina in questi anni. Ci sono state difficoltà, ma anche risultati importanti che non vanno dimenticati.”

