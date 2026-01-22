Cois: “I trofei cambiano tutto. Questa Fiorentina deve tornare a giocare le finali”

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina sul momento della squadra allenata dal "conosciuto" Paolo Vanoli

Redazione VN 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 18:12)

Sandro Cois, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha espresso un giudizio chiaro e positivo sul percorso recente della Fiorentina, soffermandosi sull’importanza dei risultati, della continuità progettuale e sulla figura dell’allenatore viola.

“I trofei cambiano tutto. Io ho avuto la fortuna di vincerne tre a Firenze e poi diventa fondamentale vincere qualcosa. Però rimane il fatto che hai fatto delle finali importanti: questo significa che il progetto deve andare avanti.”

L’ex centrocampista sottolinea come le finali raggiunte non vadano sminuite, ma rappresentino una base solida da cui ripartire: “Devi riarrivare a quelle finali e, per arrivarci, devi avere la forza della società dietro. È fondamentale che il club sostenga il percorso, perché certi traguardi non si raggiungono per caso.”

Poi un passaggio sulla situazione di classifica e sulle prospettive della squadra: “Secondo me, e questo è un mio pensiero, la Fiorentina presto si leverà dalla zona retrocessione. Ha un allenatore molto, molto bravo.”

Parole di grande stima anche per il tecnico viola: “Paolo Vanoli è un grande professionista, lo conosco bene. È un allenatore preparato e credo che si possa e si debba ripartire anche da lui.”

Infine, una valutazione complessiva sul ciclo recente della Fiorentina: “Non male, direi, il percorso della Fiorentina in questi anni. Ci sono state difficoltà, ma anche risultati importanti che non vanno dimenticati.”