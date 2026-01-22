Galbiati dubbioso su Fabbian: “Non si sovrappone con Fazzini?”

La prova della Fiorentina a Bologna, in particolare nei primi 45 minuti, trasmette ottimismo. Si è vista finalmente una certa solidità e adesso all’orizzonte c’è una gara chiave sabato: con una vittoria si compirebbe un passo enorme verso la salvezza. Un vero snodo della stagione. Squadra e dirigenza sono consapevoli che la priorità assoluta è il campionato, non Coppa Italia o Conference: a quelle competizioni si proverà ad arrivare nelle condizioni migliori. Fabbian? Un profilo che apprezzo, ma non rischia di sovrapporsi a Fazzini? Prima di puntare su di lui avrei valutato un centrocampista con caratteristiche diverse. Resta comunque molto efficace quando si inserisce in area, soprattutto negli ultimi metri. Immaginare insieme Fagioli, Brescianini e Fabbian non è semplice: chi farebbe il lavoro sporco? Pensare di vendere Fortini sarebbe non solo un errore, ma una vera follia. Va tenuto.