Giampaolo Marchini analizza le scelte di Vanoli contro l'Inter e guarda alla sfida con l'Atalanta: “Può essere l'occasione per risollevarsi”.

Redazione VN
Brova dei fatti Ferrari Paratici Goretti

Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?

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Giampaolo Marchini, nel corso del suo intervento a Radio Bruno, ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter e le scelte di Paolo Vanoli, soffermandosi soprattutto sulla gestione dei cambi. Le sue parole:

Le gestione dei cambi

Cambiare tutta la fascia destra poteva starci, ma non lo avrei fatto contemporaneamente. Quello forse è stato l'unico errore nella gestione dei cambi di Vanoli. La Fiorentina fino al 90' ha fatto la partita che doveva fare a San Siro: abbiamo affrontato la squadra più forte d'Italia ed eri in vantaggio. È ovvio che Vanoli abbia provato a tenerla fino in fondo, pur sapendo che la Fiorentina non ha grandi doti difensive. Probabilmente, al 70', un'idea poteva essere mettere Oulai al posto di Brescianini, viste le sue caratteristiche.
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Atalanta, un'occasione per ripartire

Non vorrei tirarmi la zappa sui piedi, ma credo che in questo momento l'Atalanta sia una delle migliori squadre da affrontare, viste le sue difficoltà. Per la Fiorentina potrebbe essere l'occasione di risollevarsi.

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