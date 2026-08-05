Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e su alcuni temi caldi.

"L'arrivo di Mastantuono mi ricorda quello di Mario Gomez. Chiaramente, ci sono grandi differenze, prima fra tutte che Mastantuono arriva in prestito. C'è grande entusiasmo comunque, e ci stiamo stropicciando gli occhi dopo la tremenda scorsa stagione. Si sta tornando a respirare Fiorentina a pieni polmoni. Si percepisce un clima diverso in città. Se mi ha sorpreso l'operazione Mastantuono? Fino a un certo punto. Credo che l'operazione rientri nel modus operandi di questa estate, ovvero arrivare rapidi ai giocatori con decisione. Mi sembra ci sia un evidente cambio di passo in tal senso".

Sull'assetto dei viola

Sulla vicenda Antognoni

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"Grosso? Credo che uno dei suoi compiti più stimolanti sarà capire come far giocare insieme Oulai e Fagioli. Sta nascendo una Fiorentina che, comunque, a mio avviso potrà cambiare pelle più volte in base agli avversari. Bisogna avere un'alternativa per ogni ruolo, a maggior ragione se si vuole arrivare in Europa. In questo momento, comunque, stiamo parlando di una Fiorentina che è ancora "work in progress" e ci sono tanti aspetti da affrontare, soprattutto in attacco"."Antognoni è un pezzo insostituibile dei ricordi della Fiorentina,. Spero che possa ripensarci, sicuramente il gesto della Fiorentina è stato bello, e testimonia rispetto per un calciatore che ha dato tutto sé stesso per i gigliati. Mi mancherebbe qualcosa se non venisse per i festeggiamenti".