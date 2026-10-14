Giampaolo Marchini, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa, soffermandosi sulle scelte tattiche di Vanoli, sulle difficoltà del centrocampo e sui limiti di una squadra costruita puntando soprattutto sui giovani. Per il giornalista viola, il percorso intrapreso dalla società richiede pazienza, ma il gruppo deve trovare al più presto certezze ed equilibrio.

Il primo tempo di Genova ci ha mostrato una squadra con gli stessi errori del passato. Se Vanoli ha scelto una soluzione tattica del genere per il primo tempo è perché ci credeva. Il centrocampo del Genoa non ti mette in difficoltà sul ritmo, quindi poteva avere anche senso. La cosa che mi ha lasciato più perplesso è stato Beto al posto di Pellegrino. Fagioli e Oulai sembrava che si pestassero i piedi a vicenda.