Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha analizzato il momento della Fiorentina, partendo anche dalle emozioni vissute al Franchi in occasione della operazione nostalgia fra le leggende della Serie A e le leggende viola:

“Ieri ho visto in campo persone che hanno segnato la mia giovinezza e la mia fase adulta. Sono stato orgoglioso di essere fiorentino quando il Franchi ha dedicato una standing ovation a Totti. È stata una risposta alle solite critiche che arrivano da tutta Italia sui tifosi della Fiorentina. Ai tifosi della Fiorentina piace il bello e non fanno distinzione in base ai colori della maglia.

Io, ieri sera, avrei portato tutta la Fiorentina di oggi al Franchi per farle capire lo spirito della città, dei tifosi e l'attaccamento alla maglia. Qui fare calcio è diverso rispetto ad altre città. Si respira Fiorentina 24 ore su 24, nel bene e nel male, e ti devi calare nella realtà in cui sei, altrimenti vivi questa esperienza in maniera asettica.

Il pranzo tra Batistuta e Mastantuono sicuramente ha fatto bene. Io mi auguro che questi nuovi giocatori possano viversi Firenze e la Fiorentina, perché secondo me è la molla giusta per poter far bene in campo”.

Verso Torino: “Partita delicatissima”

Mercato da 7 pieno

Marchini ha poi spostato l'attenzione sulla prossima sfida di campionato contro il Torino, sottolineando le difficoltà emerse nelle prime due giornate: “Di tutta questa situazione, quello che mi infastidisce sono i soliti discorsi dell'anno scorso. Non si può ragionare così. Sabato è una partita delicatissima, la Fiorentina è reduce da due bruttissime sconfitte, soprattutto perché abbiamo dato l'impressione di non essere una squadra. Difficile adesso pensare che la Fiorentina abbia trovato i meccanismi. La cosa importante è che il mercato, per fortuna, è finito. I giocatori sono questi e su questi bisogna insistere. Il mercato, potenzialmente, è straordinario. Però sfortunatamente è il campo a valutare il mercato. La squadra è stata rivoluzionata, in alcune parti migliorata e in altre parti con dei punti interrogativi. Beto è un'incognita, però fra lui e Zirkzee penso che Beto si sposi meglio col gioco di Grosso. I giocatori, se pensano di venire a Firenze e non avere pressione, si sbagliano. Beto sa che arriva qua per sostituire un giocatore importante, i paragoni arriveranno, però poi a calcio si gioca in 11 e la costruzione della squadra è fondamentale, non solo il singolo. Alla Fiorentina adesso manca la distanza fra i reparti e un gioco funzionale ai giocatori in rosa. Detto questo sono cautamente ottimista”.Infine, Marchini ha espresso il proprio giudizio sul mercato della Fiorentina, promosso rispetto alla scorsa stagione.

“Per come è stato realizzato, per le idee abbastanza chiare, per me il mercato della Fiorentina è un mercato da 7 e assolutamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Poteva essere anche un voto migliore se non fosse che negli ultimi giorni è sembrato che Paratici si fosse leggermente incartato, ma l'acquisto di Gonçalves ha rialzato nuovamente l'asticella”.