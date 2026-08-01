La Fiorentina ha alzato il livello dei nomi accostati in questa sessione di mercato, ma secondo Fabrizio Manfredini serve ancora un salto di qualità per trasformare le ambizioni in risultati concreti. Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Manfredini ha analizzato il momento del club viola, soffermandosi anche sul futuro di Moise Kean, Nicolò Fagioli e Pietro Comuzzo.

Il livello dei nomi si è alzato, ma serve un progetto ambizioso

In questo mercato è sicuramente cresciuto il livello dei giocatori accostati alla Fiorentina. Fino a questo momento, però, parlerei di un mercato basato sulle aspettative più che di un mercato roboante. Mi auguro comunque che questa fase non duri tre o quattro anni. Vorrei vedere un progetto simile a quello del Como, che in due anni è riuscito a raggiungere la Champions League. Con tutto il rispetto, vedere il Como in Champions mi fa venire il mal di stomaco.

Kean, la decisione spetta anche a Grosso

Il futuro di Kean resta uno dei temi centrali in casa viola: una settimana fa avevo detto di averlo visto dentro il progetto. Non credo sia un giocatore ai margini per il quale la società sta semplicemente aspettando un'offerta. Non penso che Pellegrino possa essere il suo sostituto. Hai un giocatore da 50 milioni e vai a prenderne uno da 8? Bisogna capire cosa pensa Grosso di Kean: è il centravanti ideale per il suo sistema di gioco?. È vero, Kean è l'unico giocatore della rosa con cui puoi fare una grande plusvalenza, ma vorrei conoscere l'idea del tecnico. Nonostante una stagione complicata, resta comunque l'attaccante titolare della Nazionale italiana e l'allenatore deve avere le idee chiare sul suo ruolo.

Fagioli e Kean vanno tenuti se si vuole crescere

Se la società ha ambizioni importanti deve provare a trattenere entrambi. Altrimenti il rischio è quello di dover poi trovare sul mercato giocatori dello stesso livello, operazione tutt'altro che semplice. Comuzzo? Quando penso alla sua situazione mi viene quasi da ridere. Ti avevano offerto 40 milioni e poi ti sei ritrovato a sbolognarlo al Torino. Io credo che farà molto bene e c'è il rischio concreto che la Fiorentina possa rimpiangerlo.