Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, analizza il successo per tre a uno conquistato contro la Turchia in Nations League ai microfoni di Rai Sport. Una prova caratterizzata dalla stanchezza ma impreziosita dalla reazione della squadra dopo il momentaneo pareggio avversario.

L'accumulo di impegni ravvicinati ha condizionato il ritmo della gara, rendendo inevitabile qualche sbavatura nella fluidità della manovra:

È chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell'uno a uno. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara.