Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato della partita di ieri tra Fiorentina e Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina si è trasformata. Ho visto una squadra che ha voluto fare la partita e che non si è disunita nemmeno dopo aver subito il gol dello svantaggio. Questo pareggio regala continuità al percorso di Vanoli: era da tanto tempo che non vedevo una Fiorentina così brillante e ai punti avremmo ampiamente meritato di vincere. In Italia è difficile assistere a sfide di questo livello e con così tante giocate di alta scuola".

Ranieri e Dragusin

"Niente vincoli per Mastantuono"

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Ha disputato una gara mostruosa. Sta crescendo molto a livello di condizione fisica e stiamo finalmente rivedendo il giocatore ammirato prima dell'infortunio, un difensore forte nelle letture e imbattibile sulle palle alte.. Già lo scorso anno, quando è tornato titolare, ha fatto fare il salto di qualità ai compagni di reparto: infonde sicurezza a tutta la linea e chi gioca al suo fianco finisce sempre per sfoderare una grande prestazione"."Una squadra giovane come questa non deve darsi obiettivi prefissati, ma va lasciata libera di esprimersi senza pressioni. Può togliersi enormi soddisfazioni, si respira un'aria positiva che fa ben sperare per il futuro.: pensa se anche loro avessero disputato una prova da 7 in pagella come altri compagni, avremmo battuto con facilità una corazzata come il Napoli.Ci sono tre calciatori a cui non puoi mettere vincoli tattici: l'argentino, Gonçalves e Atta. Devi lasciarli liberi di muoversi e scegliere la propria posizione sul campo. Mastantuono deve poter svariare da destra a sinistra senza riferimenti, e lo stesso vale per gli altri due".