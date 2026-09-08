Alberto Malusci, intervenuto ai microfoni di Pentasport su Radio Bruno, ha commentato l'esonero di Fabio Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata. Una scelta che lo ha sorpreso e che, secondo Malusci, presenta alcune incongruenze rispetto alle indicazioni arrivate dalla società a inizio estate

Esonero Grosso?

Sicuramente c'è stato qualcosa di forte che ha portato all'esonero di Grosso. Il fatto che nessuno ci abbia messo la faccia dopo la contestazione dello stadio erano segnali d'allarme. Gli allenatori devono avere più polso per imporsi ai dirigenti, non può andare tutto bene”.

Vanoli

Questa scelta mi ha sorpreso. Ci sono delle incongruenze con quanto detto a inizio estate con quanto fatto; a giugno hai detto che Vanoli non era il profilo adatto per il progetto poi, dopo sole tre giornate, fai fuori Grosso per richiamarlo.. Detto questo, lo scorso anno ha fatto bene, conosce la piazza e adesso bisogna dargli il tempo di lavorare. In questa Fiorentina non ci sono leader; l'unico è proprio Vanoli e ci aggiungerei Ranieri.