Fabrizio Lucchesi analizza gli effetti della lunga sosta e il possibile impatto sui risultati delle squadre che hanno cambiato allenatore.

Redazione VN
Ndour nazionale

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Fabrizio Lucchesi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare cosa potrebbe accadere alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta. Un periodo senza precedenti, secondo l'ex dirigente, che potrebbe cambiare gli equilibri e rappresentare una sorta di nuovo inizio per molte squadre

Cosa aspettarsi dopo la sosta? Come tutte le novità non sai mai cosa aspettarsi. Una sosta così lunga non c'era mai stata, quindi, mi aspetto un nuovo mini-ciclo. Ci sono squadre che si erano preparate per andare forte nei mesi prima della sosta; per qualche squadra sarà positiva per altre negativa. Per chi ha cambiato tecnico c'è stata la possibilità di fare una mini-preparazione ma il cambio in panchina è sempre una sconfitta per una società. La sosta però può permettere agli allenatori di conoscere meglio i giocatori e andare a lavorare sulle proprie idee.
Fabrizio Lucchesi

La sana competizione

Avere più opzioni pe un ruolo è la ricchezza del club. Una sana e giusta competizione tra giocatori per mettere in difficoltà l'allenatore. Questo aiuta anche la crescita di certi giovani della rosa, e va nell'interesse di tutti: giocaotori, società e allenatore.

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