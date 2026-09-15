Fabrizio Lucchesi, al Pentasport di Radio Bruno, si è proiettato verso Fiorentina-Pisa:

"La Fiorentina deve trovare continuità di risultati. Le aspettative erano alte, dopo un mercato importante. Vincere aiuta a vincere, quindi la squadra di Vanoli farà di tutto per andare avanti, ma non sarà una sfida semplice. La scelta di Vanoli è stata intelligentissima, dato che conosceva l'ambiente. Sembrava un ripiego, ma inveve è una soluzione astuta."

I singoli e Grosso: "I segnali sono importanti, ma servono le riconferme. Le prime 3 prestazioni facevano vedere le mani nei capelli, per tutta la Fiorentina. La squadra ha cambiato tanto, ed ha bisogno di tempo, ma la qualità nei giocatori c'è. Paratici ha degli elementi di valutazione diversi, poi è chiaro, è sempre un insuccesso cambiare allenatore, ma probabilmente ha visto che la spinta di Grosso si era già esaurita. Nel nostro mondo, meglio una decisione sbagliata, ma presa subito, che perdere tempo. La sosta spezzerà un po' il ritmo per alcune squadre, ma la Fiorentina deve ritrovare la dimensione. 3 settimane sono tante, ma possono aiutare la Fiorentina, per me è uno svantaggio."

Il Pisa: "Un'ottima squadra, che lotterà per ottenere la promozione. Firenze e Pisa sono due piazze straordinarie, che vivono il club. La Fiorentina ha più da perdere, ed il Pisa vorrà far bene. I valori sportivi pesano dal lato della Fiorentina"