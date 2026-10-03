Bruno Longhi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:

"Fagioli sa giocare a calcio, sa fare benissimo il play, ha tempi, tecnica, tutto. Potremmo metterlo al posto di Da Cunha, e saprebbe fare benissimo quel ruolo. Se invece devi vivere in apnea devi arrangiarti. Non abbiamo fenomeni con l'Italia, e per questo dobbiamo scovare delle gemme preziose. Una di queste è Kayode, una bellissima scoperta. Io lo conoscevo bene, avendolo seguito nell'under 19 che vinse l'Europeo a Malta"