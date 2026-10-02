Longhi sull'addio di fagioli dalla Juventus
VIDEO - Francia-Italia, probabili formazioni: conferma per Fagioli?
Bruno Longi, noto giornalista ha parlato dell'addio di Nicolò Fagioli dalla Juventus. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:
Dallo stesso settore giovanile proviene anche Fagioli, che vi è arrivato qualche anno prima e che oggi tutti apprezziamo a Firenze e con la maglia azzurra. A un certo punto la Juventus ha deciso di lasciarlo andare, anche alla luce del periodo particolarmente difficile vissuto dal ragazzo a Torino. È possibile che siano state proprio quelle vicende a convincere il club bianconero a separarsi da lui.
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