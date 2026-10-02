Longhi sull'addio di fagioli dalla Juventus

Redazione VN
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

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Bruno Longi, noto giornalista ha parlato dell'addio di Nicolò Fagioli dalla Juventus. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

Dallo stesso settore giovanile proviene anche Fagioli, che vi è arrivato qualche anno prima e che oggi tutti apprezziamo a Firenze e con la maglia azzurra. A un certo punto la Juventus ha deciso di lasciarlo andare, anche alla luce del periodo particolarmente difficile vissuto dal ragazzo a Torino. È possibile che siano state proprio quelle vicende a convincere il club bianconero a separarsi da lui.
Fagioli Nazionale

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