Le parole di Pietro Lo Monaco al Pentasport di oggi
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Pietro Lo Monaco è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ecco le sue parole:
Quello di Kean è un modo di comportarsi che purtroppo ha preso piede nel calcio. Ma la società ha il potere, sempre e comunque: il calciatore ha avuto dei comportamenti che non stanno nè in cielo nè in terra. La Fiorentina ha fatto bene a cederlo. Le società non devono essere mai schiave, ma al contrario, devono essere pronte a perdere alcuni giocatori.
Il sostituto di Kean e la squadra
Zirkzee in Italia fece delle ottime cose, Kean attacca di più la profondità ma forse lui è l'attaccante più adatto per come è messa adesso la Fiorentina. Con quel centrocampo, la viola deve essere aggressiva. Atta non farà mai il trequartista, la squadra deve aspettare con fiducia la crescita di questi buoni giocatori che ha. La sconfitta di domenica a Roma è stata pesante ma i giallorossi adesso vanno a mille: hanno forza fisica, corsa, tecnica...
Polemiche sull'alenatore?
Il calcio non è questo, ho letto già di dimissioni, esoneri... queste sono fesserie. Il direttore ha fatto la squadra e poi ha scelto Grosso perché evidentemente sa che ha le qualità per portare avanti un tale progetto. Andare a commentare negativamente dopo una sconfitta, serve solo a sfaldare i legami. Mi permetto di dare un consiglio a Grosso: quello di giocare senza freni, senza paure.
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