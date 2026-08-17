"Chi mi incuriosisce? Valdepenas, voglio vederlo all'opera. E voglio vedere come si ambienta Mastantuono"
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Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, ha parlato al "Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Campionato? Sono molto curiosa, ci sono squadre che ancora si devono completare. L'Inter è quella più al completo rispetto agli altri. Tante squadra stanno lavorando per comprare gli ultimi giocatori. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, ma anche lei si deve completare. Sono curioso di vederla contro la Roma, le aspettative sono molto alti. C'è la voglia di vederla all'opera, anche tra gli addetti ai lavori. Non mi stupisce questo entusiasmo, perché la Fiorentina viene da un anno davvero brutto. Che ci sia questo cambiamento è legittimo, sopratutto per quello che ha fatto Paratici. Serviva resettare e lui l'ha fatto. Serviva una rivoluzione per ricominciare e così è stato. Adesso bisogna vederla sul campo. Chi mi incuriosisce? Valdepenas, voglio vederlo all'opera. E voglio vedere come si ambienta Mastantuono. Infine, voglio capire se Oulai e Fagioli possono giocare insieme.
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