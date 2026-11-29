L'Udinese vuole tornare a vincere in casa, come testimoniato da Jasper Karlstrom
VIDEO - Vanoli: "Sì, sono l'uomo giusto. Ho sposato il progetto"
Jasper Karlstrom, a Dazn, ha voluto motivare l'ambiente friulano. Le sue parole:
"Vogliamo fare una grande partita per la nostra gente, e per il presidente che sta meglio (Gianpaolo Pozzo), oggi ci guarda. Zanetti ha grande passione, si vede in campo, e sta facendo un buon lavoro. A Bologna abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare"
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