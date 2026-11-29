Jasper Karlstrom, a Dazn, ha voluto motivare l'ambiente friulano. Le sue parole:

"Vogliamo fare una grande partita per la nostra gente, e per il presidente che sta meglio (Gianpaolo Pozzo), oggi ci guarda. Zanetti ha grande passione, si vede in campo, e sta facendo un buon lavoro. A Bologna abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare"