Jeda Capucho Neves, ex attaccante del Cagliari, è intervenuto a Radio Serie A soffermandosi sul ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

Credo che Vanoli si meritasse la conferma a giugno. Adesso è tornato con grande entusiasmo e voglia di dimostrare di essere in grado di poter guidare una squadra come questa. Ci sono stati cambiamenti importanti, ma lui conosce l’ambiente, conosce Firenze, i tifosi: ci sono una serie di caratteristiche che, se non vivi, non puoi incarnare. Al di là dei risultati, c’è la necessità di qualcosa in più per rinascere. La qualità c’è, ma adesso serve trovare la tranquillità per poterla esprimere e, al momento, meglio di Vanoli non c'è nessuno.