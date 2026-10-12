Non soltanto gli errori dei centrali: tra i problemi della Fiorentina c'è anche l'equilibrio sulle fasce. La Repubblica dedica un passaggio della propria analisi a Alex Jimenez e Diego Valdepenas, due giocatori che possono garantire qualità quando la squadra è chiamata a fare la partita, ma che rischiano di diventare un punto debole quando bisogna proteggere il risultato.

Jimenez è indicato dal quotidiano come uno dei giocatori più positivi delle ultime gare, mentre Valdepenas sta pagando la differenza tra il calcio spagnolo e quello italiano alla sua prima vera esperienza da titolare con continuità.

Le alternative, tuttavia, non sembrano offrire soluzioni immediate. Viery rappresenta un'opzione adattata, Joao Mario è uscito dai radar, mentre Dodo, pur vivendo una situazione complicata all'interno della rosa, riesce ancora a ritagliarsi il proprio spazio.

Vanoli dovrà quindi trovare il giusto compromesso tra qualità offensiva e copertura difensiva, individuando un assetto che permetta alla Fiorentina di essere incisiva senza esporsi eccessivamente alle ripartenze avversarie.