Gli errori commessi contro il Genoa potrebbero portare Paolo Vanoli a riconsiderare alcune gerarchie della Fiorentina. Nell'analisi pubblicata questa mattina, La Repubblica pone l'attenzione sulla coppia formata da Radu Dragusin e Luca Ranieri, che aveva dato risposte importanti prima della sosta per poi incappare in gravi disattenzioni nella trasferta di Marassi.

Il quotidiano sottolinea come le letture difensive dei due giocatori, entrambi tra i più esperti della rosa, abbiano lasciato a desiderare. Errori individuali pesanti, che si inseriscono in un quadro più ampio di difficoltà della retroguardia viola, chiamata a concedere meno agli avversari e a evitare di compromettere le partite già nei primi minuti.

Per Vanoli si apre dunque una riflessione sulle alternative e sulla possibilità di modificare gli equilibri del reparto. La Fiorentina ha bisogno di maggiore solidità e continuità, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni passo falso rischia di appesantire ulteriormente la classifica.