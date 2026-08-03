Il commento di Luca Diddi sulle mosse di mercato della Fiorentina e sulle strategie dei viola
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Luca Diddi, esperto di tattica, ha analizzato la Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
Per come è partita la Serie A sul mercato vedo progettualità e altri club che prendono le occasioni non avendo tanta disponibilità. La Fiorentina è partita forte, ha preso giocatori funzionali, forti e giovani, secondo me non si fermerà a quelli che sono stati gli ultimi acquisti. Grosso dovrà riportare l'entusiasmo, che è mancato lo scorso anno, e la voglia di fare. Mi sembra che la Fiorentina sia andata nella direzione giusta, già dai primi risultati e dalle prime partite si arriverà a ricreare quel grande entusiasmo, Firenze vive tanto di emozioni. Quest'anno la Fiorentina vista anche l'intelligenza di Paratici nello scegliere i giocatori farà un grandissimo campionato. Fagioli è fortissimo e molto sottovalutato, secondo me vale in questo momento tanto, è uno dei primi tre registi in Italia e avrebbe fatto molto comodo anche alla Nazionale. Atta lo conosciamo, Grosso valorizza le mezzali, Oulai è da scoprire e da far crescere, è ancora molto istintivo ma ha un grande potenziale. Gudmundsson non può essere il Laurientè di Gattuso, ha una fase sola, non mi sembra troppo adatto per Gattuso. Mastantuono? Se arriva la Fiorentina fa un grande upgrade, può far infiammare il popolo di Firenze
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