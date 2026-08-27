Il commento di Niccolò Morelli sul mercato della Fiorentina
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Il procuratore Niccolò Morelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il mercato della Fiorentina:
Si è parlato tanto di Fiorentina che ha fatto un mercato rivoluzionario. Ma il Como ha fatto il mercato migliore: trattenere Nico Paz è di fatto un acquisto. Ora prende anche Kean. La Fiorentina deve sostituirlo e si parla di Zirkzee che andrebbe a completare un mercato straordinario. La Fiorentina è quella che ha fatto più rumore perché ha fatto tanti acquisti che devono essere verificati sul campo.
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