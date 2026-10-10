Direttamente dal Ferraris, Hamed Junior Traorè ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Fiorentina. Per il centrocampista rossoblù è una giornata speciale: dopo lo stop per infortunio, è pronto a tornare a disposizione e a dare il proprio contributo alla squadra:

“Sono prontissimo, è un momento che aspettavo da molto tempo. Abbiamo fatto un lavoro importante per essere pronti alla partita di oggi. È una nuova partenza. Cinque sconfitte di fila non sono una cosa bella. Sappiamo cosa ci aspetta oggi, la sosta ci ha permesso di lavorare, il mister ci ha fatto lavorare e siamo pronti a dare tutto in campo”.