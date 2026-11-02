Il direttore di Radio Bruno risponde alle domande dei tifosi nel dopo partita
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
A fine gara David Guetta risponde alle domande degli ascoltatori del Pentasport.
Il risultato è giusto, la Fiorentina è stata superiore ma abbiamo rischiato anche oggi. Ho visto Fagioli ancora in difficoltà e anche Ndour ha fatto una partita da invisibile a parte qualcosa di buono nel finale. Con Vanoli siamo stati prudenti quando la Fiorentina ha giocato male. Non capisco perché siete sempre contro.. cerchiamo di guardare i nostri. La Fiorentina ha vinto con la qualità ma il primo tempo è stato inguardabile. Ndour e Fagioli hanno fatto una partita pessima, ma almeno Ndour ha fatto un assist. Goncalves? Contro il Como ha perso due palloni sanguinosi ma certamente ha una grande qualità. Ma intanto prendiamoci i tre punti che sono importantissimi.
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